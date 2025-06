Aufregung um Ring am Finger von Victoria Swarovski

Und was für einer! Auf dem rechten Ringfinger der „Let‘s Dance“-Moderatorin glitzerte ein echter Brocken – perfekt in Szene gesetzt durch ein unschuldig-weißes Outfit, das natürlich sofort Erinnerungen an Brautmode weckte. Zufall? Oder ein bewusst gesetztes, modisches Zeichen? Man kennt schließlich das Spiel: Erst der Look, dann der Ring, dann die Hochzeitsglocken. Schon nach ihrer Verlobung mit Jeff Bezos war Lauren Sánchez wochenlang nur noch in Weiß unterwegs. Ein modischer Countdown zur Mega-Zeremonie in Venedig.