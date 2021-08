Wels steht ganz knapp vor Ausreisekontrollen

Die vierte Welle nimmt in Oberösterreich kräftig Fahrt auf: Von Donnerstag auf Freitag kamen 291 neue Fälle hinzu. Am ärgsten betroffen ist derzeit die Stadt Wels, in der die Sieben-Tage-Inzidenz binnen 24 Stunden von 202,7 auf 249 schnellte. Bürgermeister Andreas Rabl dazu: „Geht das so weiter, erreichen wir Anfang nächster Woche eine Inzidenz von 300.“