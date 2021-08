Mehrfacher Lebensretter ist ein wahrer Schutzengel

Pilz: Ja, ich war 1985/86 und 1996/97 UNO-Soldat. Ich hab’ wirklich viel Blut gesehen und unvorstellbare Sachen erlebt. Als 1997 zwei österreichische UNO-Soldaten bei einer Patrouille in der Wüste erschossen wurden, musste ich die Leichen bergen. Ich bin in meinem Leben regelmäßig mit dem Tod konfrontiert worden. Auch privat, meine Mutter und mein Bruder sind beide früh an Multipler Sklerose gestorben – vielleicht reagiere ich deshalb so rasch, wenn’s um was geht.