Trickbetrüger wurde bei neuerlicher Tat gefasst

Polizisten wurden am Mittwoch um 13.45 Uhr in eine Geschäftsfiliale in einem Welser Einkaufszentrum gerufen. Der rumänische Staatsangehörige hatte dort versucht, die Verkäuferin zu verwirren und so betrügerisch zu viel Wechselgeld zurückzubekommen. Die Erhebungen zeigten, dass der Gauner im Großraum Wien und Linz bereits mehrere Delikte am Kerbholz und mehrere hundert Euro erbeutet hatte. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.