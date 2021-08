Pfaller von Salzburg-Medaille in Tokio überzeugt

Täglich bis 18 Uhr ein Antigen-Test

„Allein schon das Einreise-Prozedere mit zwei PCR-Tests im Vorfeld, unabhängig ob geimpft oder ungeimpft. Dann wird per App getrackt. Man muss einen Aktivitätsplan abgeben. Ich darf zum Beispiel nur vom Quartier zu jenen Wettkampfstätten, wo Österreicher dabei sind. Ansonsten lebt man in einer Blase, kann nicht mal außerhalb was einkaufen. Und jeder muss täglich bis 18 Uhr einen Antigen-Spucktest abgeben“, erzählte der Salzburger. Im olympischen Dorf, wo er ein Büro eingerichtet hat, kommt aber doch olympisches Flair auf. „Es wehen die Fahnen der verschiedenen Nationen, langsam kommen die Athleten.“