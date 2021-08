Jetzt soll es endlich wieder Urfahranermarkt geben

3G-Regel

Für alle Besucher und arbeitenden Personen am Jahrmarktgelände wird die 3G-Regel gelten. Bei einer von drei Kontrollstellen, verteilt an zentralen Punkten in der Umgebung, zeigen Besucher ihren 3G-Nachweis vor. An den Ein- und Ausgängen zum Areal müssen sich alle dann noch gemäß Covid-19-Öffnungsverordnung registrieren.