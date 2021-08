Nach Wildwechsel erschrak Lenker: Auto verrissen

Bereits am Mittwoch war ein Deutscher (35) mit seinem Wagen von der Tauernautobahn in Lendorf abgefahren. Beim Einordnen nahm er an, er befände sich auf einem Verzögerungsstreifen und hielt sich links an der Leitlinie. Dabei ragte die linke vordere Fahrzeugseite wohl teilweise in die B100. Denn ein herannahender Omnibus touchierte das Auto. Durch den Anprall kam im Bus ein Fahrgast (62) zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. Die Buslenkerin, der Autolenker, seine Frau und der dreijährige Sohn blieben unverletzt.