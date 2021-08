Steigende Corona-Zahlen lassen Alarmglocken läuten

Tests hochfahren

Das deckt sich mit Zahlen des Landes. 525 Reiserückkehrer wurden in den vergangenen zehn Tagen positiv getestet, 313 kamen vom Balkan zurück, allen voran aus Nordmazedonien und dem Kosovo. Das Land will jetzt in allen Gemeinden mit stark steigenden Infektionszahlen die Tests hochfahren. Damit „können wir Infektionen lokalisieren und eine Weiterverbreitung eingrenzen“, so Carmen Breitwieser, Leiterin des Landes-Krisenstabs. Und sie weist darauf hin, dass nach wie vor der Hochinzidenzerlass des Bundes gilt: Liegt die Inzidenz in einer Region sieben Tage lang bei 300 oder mehr, gibt es Ausreisekontrollen. Bei der derzeitigen Steigerungsrate könnte Wels in zwei Wochen eine Inzidenz von 300 erreichen, warnt Rabl.