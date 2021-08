Streit um Entschärfung gefährlicher Kreuzung

Seit Jahren sind die Probleme um die berüchtigte „Horror-Kreuzung“ zwischen Mannswörth und Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha bekannt. 80 Lkw sollen dort in Spitzenzeiten pro Stunde trotz Fahrverbot unterwegs sein und über die sogenannte Ried nach Wien brettern. Die Bürger fordern nun endlich wirksame Entschärfungen, doch in St. Pölten stößt man damit weiterhin auf taube Ohren.