Fachkräftemangel trübt positiven Ausblick

„Wir ziehen am selben Strang“

Die Gewerkschaft versteht die angespannte Lage zwar, gibt aber zu bedenken: „Wir ziehen natürlich alle am selben Strang. Mehr Arbeitsplätze und Ausbildungsstellen für Jugendliche sind der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg. Angebot und Nachfrage bestimmen aber natürlich immer stärker den Markt. Großzügige Unternehmen finden auch ihre dringend gewünschten Arbeitskräfte“, erklärt Christian Farthofer, ÖGB-Landessekretär. Das Anstreben einer Lehre statt des Besuchs einer weiterführenden Schule wird nämlich auch in Zukunft nur ein Wunschtraum bleiben.