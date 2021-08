Richterliche Milde für „Motorsägen-Daddy“

Eigentlich hätte es ein „Mediationsgespräch“ werden sollen, am Ende ist die Sache allerdings ordentlich aus dem Ruder gelaufen: Ende Mai hatte die Tochter des 45-Jährigen drei Besucher zu sich nach Hause eingeladen, um sich wegen eines offenen Konfliktes auszusprechen. Statt sich zu versöhnen, entbrannte allerdings neuerlich ein Streit. Dem Hausherrn wurde der Tumult schließlich zu viel, also forderte er die ungebetenen Gäste auf, sein Grundstück zu verlassen. Nachdem sich diese vom väterlichen Machtwort nicht sonderlich beeindrucken ließen, fuhr der 45-Jährige ganz andere „Geschütze“ auf: Er holte eine Motorsäge, startete diese und fräste sogleich ein Loch in das Auto einer Besucherin.