Handytelefonat endete mit spektakulärem Überschlag

Der Unfall ereignete sich auf der deutschen A96, nur wenige Kilometer hinter der Grenze zu Vorarlberg auf Höhe Schwatzen in Fahrtrichtung München. Laut den Angaben mehrerer Augenzeugen befuhr der 23-Jährige die rechte Spur und kam immer weiter nach rechts, bis in den Grünstreifen, von der Fahrbahn ab. Vermutlich erschrak der Verkehrsteilnehmer hierdurch und lenkte daraufhin abrupt nach links. Das Firmenfahrzeug des Manns schaukelte sich durch das plötzliche Lenkmanöver auf und überschlug sich in der Folge.