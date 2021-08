Kind (12) aus Tiroler Wohngemeinschaft vermisst!

Das Kind ist bereits seit dem 11. August abgängig. An diesem Tag wollte der 12-Jährige, der in Fiecht in einer betreuten Wohngemeinschaft lebt, um 18 Uhr zum Skaterpark in Schwaz. Seither ist er nicht zurückgekehrt. Nun beschlossen die Obsorgeberechtigten, ein Foto zu veröffentlichen (siehe unten). Der 12-jährige Junge ist ca. 150 cm groß, hat eine normale Statur, blauen Augen und kurze dunkelbraune Haare. Es war bekleidet mit einer kurzen Hose, schwarzen Schuhen mit roten und weißen Details.