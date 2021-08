Löwen-Kapitän „Sebi“ Gmeiner verlässt das Rudel

„Nach 15 Jahren in der ersten und zweiten Bundesliga ist es Zeit, die Basketballschuhe auf dem Niveau an den Nagel zu hängen. In diesem neuen Abschnitt bleibt nun mehr Zeit für meine Familie und ich freue mich, die Lions von der Tribüne aus zu bewundern. Im Kopf bleiben zwei Meistertitel, viele Freunde, weite Reisen, harte Niederlagen, schöne Siege und ein paar wilde Dreipunkter“, sagt Sebastian Gmeiner, der den Lions allerdings noch als Trainingsspieler zur Verfügung stehen wird, sollte einmal Not am Mann sein.