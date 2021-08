USA retten 640 Menschen, deutscher Jet fast leer

Bei ihrem ersten Evakuierungseinsatz in Afghanistan konnte der Airbus A440M der deutschen Bundeswehr gerade einmal sieben Menschen an Bord nehmen - obwohl Platz für mehrere Hundert Menschen gewesen wäre. Das bestätigte das Einsatzkommando der „Welt“. Die Situation am Boden „sei sehr chaotisch“ gewesen, heißt es. Man habe lediglich Personen an Bord gehen lassen, die auf einer offiziellen Liste des Auswärtigen Amtes gestanden sind.