640 Afghanen mit US-Militärjet aus Kabul evakuiert

Bundeswehr fliegt nur sieben Menschen aus

Während die Amerikaner gleich 640 Menschen mit einem einzigen Flug in Sicherheit brachten, lief es bei der deutschen Bundeswehr nicht so rund. Bei ihrem ersten Evakuierungseinsatz in Afghanistan konnte der Airbus A440M nur sieben Menschen von der offiziellen Ausflugsliste des Auswärtigen Amtes in Bonn an Bord nehmen. Das bestätigte das Einsatzkommando der „Welt“. Die Situation am Boden „sei sehr chaotisch“ gewesen, heißt es.