1700 Euro Mindestlohn bereits in 100 Gemeinden

In 77 Gemeinden ist der neue Mindestlohn bereits in Kraft, weitere sieben werden ihn noch heuer umsetzen. Die restlichen 22 haben dies für 2022 geplant. Laut Gemeindevertreterverband-Chef Erich Trummer soll es aber nicht bei den 106 Orten bleiben, in weiteren 16 sei demnächst ebenfalls ein positiver Beschluss zum Mindestlohn vorgesehen. „Kommen diese dazu, liegen wir bei einer Quote von 71 Prozent“, erklärt Trummer.