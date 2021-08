Ab heute rollen die Impfbusse durchs Land

Mehr als 2 Millionen Dosen wurden in den Impfstraßen, Ordinationen und sonstigen Gesundheitseinrichtungen zwischen Enns und Leitha bereits „verstochen“. In der nächsten Phase steht jetzt das Immunisieren ohne Voranmeldung auf dem Plan. „Mit den Aktionen in den Gemeinden, die auch von unseren Impfbussen unterstützt werden, wollen wir die Immunisierungsmöglichkeiten noch näher an den Bürger rücken“, so Mikl-Leitner. Vor allem die jüngere Generation soll so stärker angesprochen werden. 500 Personen pro Tag, das sei das Ziel eines jeden Impfbusses. Und dabei setzt man, wie bisher, auf die tatkräftige Hilfe der Gemeinden. „Die Abstimmung funktioniert gut, allerorts wird viel für die spontanen Termine geworben“, meint die Landeshauptfrau.