Museen kamen mit einem blauem Auge durch die Krise

Bis zu 75 Prozent weniger Besucher musste so manches Museum in Wien für das Corona-Jahr 2020 vermelden. Das ergab eine Umfrage des Museumsbunds Österreich in Kooperation mit Statistik Austria, die vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Verzeichneten die österreichischen Museen im Jahr 2019 noch 20,6 Millionen Besuche - ein neuer Rekord -, so waren es 2020 lediglich 6,4 Millionen. Besonders hart traf es all jene Häuser, die vor allem vom Tourismus leben.