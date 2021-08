Wasserretter warnt: „In Wehr schwimmt man nicht!“

Warntafeln werden ignoriert

„Das Problem ist, dass es an der Agerwehr so friedlich aussieht. Es gibt auch immer wieder Kinder, die sie durchschwimmen, obwohl es genug Warntafeln gibt. Aber vielen Badenden ist das egal, weil ihnen die Gefahr nicht bewusst wird“, sagt Heinz Campestrini, Leiter des Attersee-Abschnitts bei der Wasserrettung OÖ: „Aber in einer Wehr schwimmt man nicht.Man muss nur einen Ball hineinwerfen und schauen, was passiert: ab und zu kommt er wieder raus, meist aber nicht.“