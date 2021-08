19-Jähriger von zwei Radfahrern aus Wehr gerettet

Zwei Radfahrern hat ein junger Schwimmer aus Steinbach/Attersee zu verdanken, dass er noch am Leben ist. Der 19-Jährige war am Samstagnachmittag im Bereich einer Wehr in der Ager bei Schörfling unter Wasser gezogen worden und hatte keine Chance mehr, herauszukommen. Zwei Radfahrer riskierten ihr eigenes Leben, sprangen in den Fluss und zogen den Mann aus dem Sog.