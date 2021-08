Experten verhängen Warnstufe „Orange“ für Tirol

Am Montag sorgt eine Kaltfront für einen raschen Luftmassenwechsel. Mit der Front entstehen laut ZAMG vor allem im Unterland und in Osttirol wieder kräftige Gewitter, die intensiven Regen, Sturmböen und auch Hagel bringen können. „Aufgrund der zu erwartenden Niederschlagsmengen wollen wir die Menschen in Tirol sensibilisieren. Die prognostizierten Niederschlagsmengen könnten uns vor Herausforderungen stellen“, informiert Elmar Rizzoli von der Landeseinsatzleitung.