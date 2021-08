Ein gelungenes Konzept namens CLERQ

Spannende Jazz-Auslegung

Mit Sebastian Schneider am Synthesizer, Kai Schumacher am Klavier und Simon Springer am Schlagzeug arbeitete Rofner gekonnt und äußerst beeindruckend seine Auslegung von Jazz ab, welche mit viel Liebe zum Detail, viel Wucht und Präzision auch genreübergreifend genossen werden konnte.