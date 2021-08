19-Jähriger schlug mehrmals auf Polizisten ein

Eine Polizeistreife bemerkte in der Nacht auf Sonntag, wie ein 19-jähriger St. Veiter am Hauptplatz in Althofen mehrmals gegen einen Zigarettenautomaten schlug. Als die drei Polizisten gegen ihn einschritten, schlug und trat dieser auch gegen die Beamten, bedrohte diese und widersetzte sich der Amtshandlung. Dabei wurden alle drei Polizisten leicht verletzt, konnten den Dienst aber fortsetzen, heißt es seitens der Polizei-Pressestelle. Der Mann wurde festgenommen. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der junge Mann wurde angezeigt.