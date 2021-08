„Shovel Knight Pocket Dungeon“ angekündigt

Sieben Jahre nach der Veröffentlichung seines erfolgreichen 2D-Side-Scrollers „Shovel Knight“ legt Entwickler Yacht Club Games nach: Mit „Shovel Knight Pocket Dungeon“ kündigte die Indie-Spieleschmiede nun ein „actiongeladenes Puzzle-Abenteuer-Mashup“ an, das auf einzigartige Weise in eine Geschichte eingebettete Kämpfe und die Suche nach Schätzen und Ausrüstung mit forderndem Puzzle-Spaß kombinieren soll. Geknobelt werden kann demnach wahlweise alleine oder in einem „rasanten Kopf-an-Kopf-Wettbewerb“ gegen einen Mitspieler. Erscheinen soll der Titel noch in diesem Winter für PC, PS4 und Switch, ein konkretes Datum steht noch aus.