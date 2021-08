Macht der Sommer Kopfweh?

Kälteschock durch Eisgenuss

Wird Eis besonders schnell und in großer Menge geschluckt, kann es zum sogenannten Kälte-Kopfschmerz kommen. Forscher gehen davon aus, dass dieser durch zu viel Blut im Gehirn ausgelöst wird: Der Kältereiz am Gaumen erweitert demnach die Gefäße , und über die Hauptschlagader wird mehr Blut in den Kopf gepumpt. Der erhöhte Druck verursacht die Schmerzen. Vor allem Migräne-Patienten sollten beim Eisschlecken vorsichtig sein und langsam genießen. Tipp: Die Zunge fest an den Gaumen drücken, um ihn zügig wieder aufzuwärmen. Schnelle Warm-Kalt-Wechsel meiden: Bei empfindlichen Menschen können plötzliche Änderungen (z. B. durch Klimaanlagen im Auto) zu Kopfschmerzen führen. Wichtig ist, darauf zu achten, die Temperatur nur langsam zu verringern bzw. zu steigern. Tipps, um den Körper an Kälte und Hitze zu gewöhnen: Bewegung im Freien, Sauna- und Kneippgänge sowie Wechselduschen. Dadurch wird der Organismus abgehärtet und die Gefäße trainiert.