Pensionistin mit Trick um 30.000 Euro betrogen

Treffen am Hauseingang

Aus diesem Grund suchte sie ihr gesamtes Bargeld, das sie zuhause verwahrte und teilte der Dame am Telefon den Betrag mit. Diese sagte ihr wiederum, dass eine Kollegin das Geld bei ihr abholen werde. Wenig später erschien eine Frau vor dem Hauseingang der 78-Jährigen und nahm das Geld in einem Stoffsackerl an sich. Nach knapp zwei Stunden machte sich das Opfer Sorgen um ihre Enkel und rief diese an. Dabei flog der Betrug auf.