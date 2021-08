Dank Notfall-App rasche Hilfe für gestürzten Biker

Durch die App konnten die Koordinaten des Mannes in Windeseile er- und übermittelt werden. Der 54-Jährige war auf dem Mountainbike am Astenberg in Wiesing unterwegs. „Wäre die Notfall-App nicht gewesen, hätten wir den Verletzten zwar auch gefunden, allerdings nur halb so schnell“, betont Klemens Lackner von der Bergrettung Jenbach.