Abfallverbände im Clinch mit Sperrmüllsammlern

Einem Fremden seinen alten Kühlschrank zu schenken, ist rein rechtlich natürlich in Ordnung. „Allerdings nur, solange keine Entledigungsabsicht vorherrscht“, sagt Beer. Wenn das Geschenk also kein Abfall ist. Wer nun seinen Müll dennoch einem Privaten überlässt, dem drohen Strafen bis 7270 Euro, so Beer: „Bei gefährlichen Stoffen sogar bis 36.340 Euro.“ Was also tun? Meist zweimal jährlich werde eine kostenlose Abholung in den Straßen und Gassen organisiert, auch könne man den Abfall in die Sammelzentren der Gemeinden bringen. „Sollte jemand das nicht schaffen, wird man mit den Verbänden sicher eine Lösung finden“, sagt Beer.