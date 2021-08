Ein Sprungbrett zur neuen Arbeitsstelle

Rund 140 Jugendliche, davon etwa 55 Prozent Mädchen, werden pro Jahr in den Dornbirner Jugendwerkstätten auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt oder in eine weiterführende Ausbildung vorbereitet. Jeder zweite Jugendliche wurde nach Angaben des Arbeitsmarktservice (AMS) in der Vergangenheit vermittelt.