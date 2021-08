FPÖ fordert Asyltransportbusse nach Traiskirchen

Bauliche Maßnahmen gefordert

Weiters brachten die Freiheitlichen erneut den Vorschlag von baulichen Maßnahmen an der Grenze ein. Dies wäre ein effizientes Mittel, um das „Einsickern“ unattraktiv zu machen, so Parteichef Alexander Petschnig. Auch in Ungarn oder Griechenland gebe es ähnliche Baumaßnahmen zu diesem Zweck. Erneuert wurde auch die Forderung nach Asylzentren außerhalb der EU, wo Betroffene ihren Antrag stellen können.