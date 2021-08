Einlochen in der Einöde mit „Golf Club: Wasteland“

Das menschliche Leben wurde ausgelöscht, die Erde dient im am 3. September für PC und Konsolen erscheinenden „Golf Club: Wasteland“ nur noch als Golfplatz für die Superreichen. Jedes Loch in der Einöde hat dabei eine eigene Geschichte und stellt Gamer vor kleine Rätsel, um den perfekten Schlag zu versenken. Neben einem Herausforderungs- und dem kaum Fehler zulassenden Iron-Modus erwartet diese in dem Indie-Titel von Demagog Studio auch ein Story-Modus, der verrät, wie „Konsumismus, die Silicon-Valley-Kultur und die ökologische Katastrophe“ die Menschheit auf der Erde in den Untergang trieben.