Fauci warnt vor noch gefährlicherer Variante

„Epidemie der Ungeimpften“

Auch der Direktor der US-Forschungsagentur National Institutes of Health, Francis Collins, mahnte, Impfpflichten könnten etwas bewegen. Er sagte am Sonntag dem Sender ABC, das Land bezahle nun den „schrecklichen Preis“ dafür, dass so viele Menschen ungeimpft seien. Überlegungen, Impfungen in größerem Stil verpflichtend vorzuschreiben, sind in den USA Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzungen. Vor Kurzem sprach Präsident Joe Biden von einer „Epidemie der Ungeimpften“. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC ist inzwischen gut die Hälfte der Bevölkerung voll geimpft.