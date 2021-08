Fauci warnt vor Verdoppelung der Infektionszahlen

Wegen der Delta-Variante steigen die Fallzahlen sowohl in den USA als auch in einigen Ländern Europas zuletzt wieder deutlich. „Wenn ein anderer Typ auftaucht, der eine ebenso hohe Übertragungsfähigkeit hat, aber auch viel schwerwiegender ist, könnten wir wirklich in Schwierigkeiten geraten“, sagte Fauci in einem Interview mit dem Magazin „McClatchy“.