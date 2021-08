Lambda-Variante könnte Impfschutz umgehen

Forscher: Variante als „besorgniserregend“ einstufen

Die Lambda-Variante wurde erstmals im Dezember 2020 in Peru nachgewiesen. Insgesamt trat die Variante bisher in 26 Ländern auf - in Europa in Großbritannien, Spanien und Italien. Im Juni wurde sie als „Variante von Interesse“ eingestuft. Angesichts ihrer Forschungsergebnisse legen die Wissenschaftler der WHO aber nahe, Lambda als „besorgniserregend“ einzustufen - so wie die Delta-Variante.