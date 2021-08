Kalifornien und Texas verbieten Maskenpflicht

Gouverneur von Florida will „Freiheit der Eltern“ schützen

Sein Amtskollege in Florida, Ron DeSantis, erteilte eine ähnliche Order. An Schulen ist eine Maskenpflicht untersagt. Der Politiker begründete die Entscheidung damit, es sei „die Freiheit der Eltern darüber zu entscheiden, ob ihre Kinder Masken tragen“. Eltern haben gegen dieses Verbot vor dem Höchstgericht in Florida nun Verfahren eingeleitet. Bereits nächste Woche öffnen in beiden Bundesstaaten wieder die Schulen.