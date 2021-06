Fauci glaubt an Zoonose statt an Laborunfall

Zoonose ist ein Sammelbegriff für Infektionskrankheiten, die bei Tieren und Menschen gleichermaßen vorkommen und sowohl vom Menschen auf Tiere als auch von Tieren auf den Menschen übertragen werden können. Er selbst sei zwar kein Evolutionsvirologe, so Fauci in einer Podcast-Folge der „New York Times“, „doch die, die es sind, sehen sich das Virus an und sagen, es ist absolut kompatibel mit etwas, das sich aufgrund der Nähe zu Fledermausviren entwickelt hat“.