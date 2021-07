US-Experte Fauci über Tempo bei Impfungen besorgt

Angesichts stetig steigender Covid-19-Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten hat sich US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci besorgt über das Tempo der Corona-Impfungen in seinem Land gezeigt. „Wir bewegen uns in die falsche Richtung“, erklärte er am Sonntag im Fernsehsender CNN. Der Berater von US-Präsident Joe Biden warnte gar vor einer „Pandemie der Ungeimpften“. „Daher flehen wir die Menschen praktisch an, rauszugehen und sich impfen zu lassen“, sagte er.