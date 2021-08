Spitalspersonal froh über „Infektions-Entlastung“

„Das war auch gut so“, zieht OÄ Dr. Gabriele Hartmann, die Leiterin des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsvorsorge am Landeskrankenhaus Feldkirch, Bilanz. In den Monaten Jänner und Februar seien die Stationen nämlich sonst immer mit Grippe-Patienten voll. Lockdown und Co haben die Mitarbeiter in der Hochphase der Influenza also wirklich entlastet. „Nicht auszudenken, wenn die Grippewelle noch zur Corona-Pandemie dazugekommen wäre“, sagt Hartmann. Neben der Influenza gab es auch bei Mittelohr- und Nasennebenhöhlenentzündungen und RSV-Infektionen deutliche Rückgänge.