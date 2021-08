Abrechnung mit Klischee als Muse im Marmorschlössl

Neues Bild

Von 16. bis 20. August zeigt Blaha nun im Marmorschlössl ihre zeitgemäße Annäherung an die Frau des Komponisten Gustav Mahler, die auch Klimt, Kokoschka und Werfel den Kopf verdreht haben soll. „Es ist ein wildes Stück geworden, ich trage ein opulentes Kostüm, esse ein Packerl Chips und lästere über Wien. Ich will den Mythos der Alma Mahler als Muse zurechtrücken, ihr ist viel Unrecht geschehen“, sagt Blaha, die auch schon das Bild der Modedesignerin Emilie Flöge, die als Klimts Muse in die Geschichte einging, in einem Solo neu überschrieb.