Profiling: So werden wir Konsumenten durchleuchtet

Ob im Internet oder im Geschäft - alle tun es

Mit statistischen Methoden werden diese Daten ausgewertet, die Kunden kategorisiert: Wie viel Kaufkraft hat der Kunde, welche Ware wünscht er sich, was will er nächstes Jahr kaufen? Profiling ermöglicht Prognosen - und personalisierte Reklame, mit der das Produkt an den Mann gebracht wird. Auch das Sortiment lässt sich mit dem Profiling-Wissen optimieren, maßgeschneiderte Rabattaktionen werden möglich.