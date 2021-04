Alle gegen Google: Keiner will Cookie-Ersatz FLoC

Die Zeit drängt: Cookies sind ein Auslaufmodell

Für die Browser-Hersteller und die Werbewirtschaft drängt die Zeit. Manche Browser blockieren schon heute Drittanbieter-Cookies, beim Marktführer Google Chrome will man nächstes Jahr nachziehen. Will man dann weiter personalisierte Reklame an Internetnutzer ausspielen, muss eine neue Lösung her, um das Nutzerverhalten auszuwerten. In der Internetwirtschaft ist schon die Rede von einer drohenden „Cookiepocalypse“, sollten sich die großen Player der Branche auf keine Lösung einigen können.