Payback-Kunden beklagen dubiosen Punktediebstahl

Die Aufregung unter Payback-Kunden in Deutschland ist groß. „Abzocke“, „Betrug“ und „Punkteklau“ lauten die Vorwürfe, die derzeit Facebook und Bewertungsportale wie Google und Trustpilot erreichen. In großer Zahl ärgern sich Kunden des Bonusprogramms über verschwundene Punkte - oftmals im Wert von 50 oder 100 Euro, teilweise sogar weit darüber. Eingelöst wurden sie von Unbekannten zumeist in Supermärkten und Diskontern. Wie die Punkte-Abräumer an die dafür nötigen Passwörter kamen, ist rätselhaft. Payback selbst weist die Verantwortung von sich.