Trotz Delfinsprint-Rekord: Bucher scheitert knapp

Bucher hatte bereits in den Vorläufen in 23,20 Sekunden die zehntbeste Zeit erzielt. Am Abend steigerte sich der Vize-Weltmeister über 100 Meter in einem enorm schnellen Semifinallauf noch einmal um eine Viertelsekunde. Auf das Finale fehlten Bucher vier Hundertstel. Sein bisheriger OSV-Rekord war bei 23,05 gestanden. Im Vorjahr in Belgrad hatte Bucher im Sprint EM-Silber geholt. Durch den neuen Olympia-Status hat die Strecke für ihn auch langfristig eine größere Relevanz.