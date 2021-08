MotoGP: Endlich wieder Fan-Getümmel in Spielberg

Die Einsatzkräfte jedenfalls sind für den großen Ansturm gerüstet. „Wir sind mit einem Großaufgebot von Beamten in Uniform und Zivil vor Ort. Unterstützung für die mehr als hundert Kräfte kommt auch durch den Polizeihubschrauber“, berichtet Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion Steiermark. Er appelliert bereits heute an die Besonnenheit der Autofahrer: „Mit Staus ist vor allem am Wochenende zu rechnen. Unser Kozept ist aber darauf ausgerichtet, Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten.“