Handel mit Schrott-Euros war (noch) straffrei

Der Geldkreislauf funktioniert so: Alte Waschmaschinen und anderer Schrott werden nach China verkauft. Teilweise werden darin Centmünzen gefunden und von Firmen um 50 oder 75 Prozent des Nennwertes tonnenweise nach Europa verkauft. In Wien wurden die Cents im Wert von Zehntausenden Euro in Automaten bei Banken eingeworfen und der Gegenwert auf Konten gutgeschrieben.