Handel mit Schrott-Euros: Strafbar, oder nicht?

Österreich: Sechs Tonnen an Centmünzen aufgekauft

Schließlich gibt es findige Kaufleute in Europa, die die Münzen zurückkaufen. 50 oder 75 Prozent des Nennwertes werden als Preis verlangt. Auch in Österreich wurden sechs Tonnen dieser Centmünzen aufgekauft. Dann engagierten die Geschäftsleute Handlanger, die die Cents in Wien in Münzzählautomaten bei Banken warfen und so zu Bargeld machten. Denn der Gegenwert wird auf ein Konto gutgeschrieben. Nur wenige Münzen wurden von der Maschine nicht genommen.