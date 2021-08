Hochgelobt und ausgestopft - ein wahres Schicksal

Rassimus kennt kein Ablaufdatum

Nun kann man den Bogen aus der Vergangenheit in die Gegenwart spannen und sich die Frage stellen: Was bedeutet es, sich in einer rassistischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, die in Soliman ein Symbol der Aufklärung sah und ihn später als Fetischobjekt missbrauchte, als Afrikaner zu behaupten? Und was bedeutet es im Hier und Jetzt, vor dem Hintergrund des Protestes der afrikanischen Gemeinschaft gegen Extremismus, Hass und auch Mord seitens der Staatsgewalt leben zu müssen?