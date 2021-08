KTM-Star surft auch privat auf der Erfolgswelle

Miguel Oliveira ist startklar für die MotoGP-Rennen in Österreich. Der in Wien lebende Portugiese gilt als ein Favorit am Red Bull Ring. Vorab sprach der KTM-Star mit der „Krone“ über seine Flitterwochen in St. Wolfgang, wie ihn seine Ehe beflügelt, warum Spielberg für ihn besonders ist und weshalb die Bundeshauptstadt seine Heimat wurde...