Oberösterreicher ist neuer Grazer Stadtschreiber

Der in Oberösterreich geborene Schriftsteller und Journalist Florian Neuner ist der neue Grazer Stadtschreiber. Der 1972 in Wels zur Welt gekommene und in Berlin und Wien lebende Autor wird ab dem 1. September für ein Jahr das Cerrini-Schlössl am Grazer Schloßberg bewohnen. Er wurde aus 97 Einreichungen aus 30 Ländern ausgewählt, wie Kulturstadtrat Günter Riegler am Mittwoch per Aussendung mitteilt